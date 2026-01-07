Минимальная зарплата и отпуска - что может изменить новый кодекс

Верховная Рада Украины. Фото: ВРУ

Кабинет Министров на своем заседании планирует одобрить проект нового Трудового кодекса Украины и передать его на рассмотрение Верховной Рады. Документ является масштабным — текст законопроекта насчитывает 277 страниц и предусматривает комплексное обновление правил трудовых отношений с учетом стандартов Европейского Союза.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк и заместитель министра экономики Дарья Марчак.

Как сообщила заместитель министра экономики Дарья Марчак, правительство уже находится на финальном этапе согласования документа. По ее словам, изменения должны привести украинское трудовое законодательство в соответствие с европейскими нормами, в частности в вопросах оплаты труда, отпусков и социальных гарантий.

Одной из ключевых новаций станет новый подход к определению минимальной заработной платы. В кодексе предлагается закрепить четкую формулу расчета, которая будет соответствовать стандартам ЕС как для почасовой, так и для месячной оплаты.

Минимальная зарплата не может быть ниже 50% средней заработной платы, при этом допускается установление более высокого уровня. Для введения новых правил предусмотрен переходный период.

Существенные изменения касаются и продолжительности отпусков. Минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск планируют увеличить до 24-28 календарных дней, что соответствует практике большинства стран Европейского Союза.

Проект нового Трудового кодекса также предусматривает обязательную фиксацию ключевых условий труда в письменной форме. Речь идет, в частности, о возможности заключения электронных трудовых договоров, в которых должны быть четко определены права и обязанности сторон.

Отдельный блок изменений посвящен совмещению работы и семейной жизни. Мать и отец получат право на два месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком каждый - всего до четырех месяцев. Также закрепляется право работников с детьми на гибкий график, дистанционную или ночную работу, но исключительно с их согласия.

В сфере сверхурочной работы предусматривается обязательная повышенная оплата в соответствии с европейскими правилами. Кроме того, предельное количество сверхурочных часов в год могут увеличить со 120 до 250.

В Украине появятся новые формы занятости

Новый кодекс существенно расширяет перечень форм занятости. Предусматриваются различные типы трудовых договоров: от бессрочных и сезонных до дистанционных, надомных и договоров с нефиксированным рабочим графиком.

Отдельно в Украине усилят ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства. За повторные нарушения предлагаются более жесткие санкции, в то же время для малого и среднего бизнеса предусмотрены смягченные штрафные механизмы.

Новые гарантии также будут заложены для несовершеннолетних работников. Для них предусмотрено сокращенное рабочее время и дополнительные ограничения, направленные на защиту здоровья и обеспечение возможности обучения.

Кроме того, правительство планирует отдельно обновить нормы, регулирующие деятельность профсоюзов, в рамках общей реформы трудового законодательства.

Напомним, об обновлении Трудового кодекса в Украине говорили еще в 2024 году. Тогда отмечали, что большинство правил не менялись десятки лет и не соответствуют современным требованиям.

Также читайте, какие изменения ждут бизнес и предпринимателей в Украине в 2026 году.