Уряд заборонив відключати лікарні від світла під час графіків

Уряд України заборонив відключення закладів охорони здоровʼя під час графіків обмеження світла. Органи контролю проведуть перевірки можливих порушень.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, 7 січня.

Заклади охорони здоровʼя будуть постійно зі світлом

Заборону на відключення світла в закладах охорони здоровʼя закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Відповідальні виконавці, зокрема представники місцевої влади, мають гарантувати повне й неухильне виконання ухваленого урядового рішення.

"Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові", — додала Свириденко.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня у Львові відключили лікарні та комунальний транспорт від електроенергії.

Згодом на це відреагував мер Андрій Садовий, який повідомив про телефонні розмови з Юлією Свириденко, Віктором Ляшком та Артемом Некрасовим. За його словами, не можна порівнювати ШВЛ з чайником.

Після урядових консультацій у Львові відновили подачу світла до частини обʼєктів критичної інфраструктури.