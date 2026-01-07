Відео
Головна Новини дня Кабмін заборонив відключати лікарні від електропостачання

Кабмін заборонив відключати лікарні від електропостачання

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 12:48
Уряд заборонив відключати лікарні від світла під час графіків
Лікарня. Фото: УНІАН

Уряд України заборонив відключення закладів охорони здоровʼя під час графіків обмеження світла. Органи контролю проведуть перевірки можливих порушень.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, 7 січня. 

Читайте також:

Заклади охорони здоровʼя будуть постійно зі світлом

Заборону на відключення світла в закладах охорони здоровʼя закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. 

Відповідальні виконавці, зокрема представники місцевої влади, мають гарантувати повне й неухильне виконання ухваленого урядового рішення.

"Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові", — додала Свириденко.

null
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня у Львові відключили лікарні та комунальний транспорт від електроенергії.

Згодом на це відреагував мер Андрій Садовий, який повідомив про телефонні розмови з Юлією Свириденко, Віктором Ляшком та Артемом Некрасовим. За його словами, не можна порівнювати ШВЛ з чайником.

Після урядових консультацій у Львові відновили подачу світла до частини обʼєктів критичної інфраструктури.

Кабінет міністрів лікарні Україна Юлія Свириденко світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
