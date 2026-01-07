Правительство запретило отключать больницы от света во время графиков

Больница. Фото: УНИАН

Правительство Украины запретило отключение учреждений здравоохранения во время графиков ограничения света. Органы контроля проведут проверки возможных нарушений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, 7 января.

Учреждения здравоохранения будут постоянно со светом

Запрет на отключение света в учреждениях здравоохранения закреплен в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

Ответственные исполнители, в частности представители местной власти, должны гарантировать полное и неукоснительное выполнение принятого правительственного решения.

"Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности во Львове", — добавила Свириденко.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 7 января во Львове отключили больницы и коммунальный транспорт от электроэнергии.

Впоследствии на это отреагировал мэр Андрей Садовый, который сообщил о телефонных разговорах с Юлией Свириденко, Виктором Ляшко и Артемом Некрасовым. По его словам, нельзя сравнивать ИВЛ с чайником.

После правительственных консультаций во Львове возобновили подачу света к части объектов критической инфраструктуры.