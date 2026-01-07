Правительство запретило отключать больницы от света во время графиков

Кабмин запретил отключать больницы от электроснабжения
Правительство Украины запретило отключение учреждений здравоохранения во время графиков ограничения света. Органы контроля проведут проверки возможных нарушений.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, 7 января.
Учреждения здравоохранения будут постоянно со светом
Запрет на отключение света в учреждениях здравоохранения закреплен в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.
Ответственные исполнители, в частности представители местной власти, должны гарантировать полное и неукоснительное выполнение принятого правительственного решения.
"Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности во Львове", — добавила Свириденко.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 7 января во Львове отключили больницы и коммунальный транспорт от электроэнергии.
Впоследствии на это отреагировал мэр Андрей Садовый, который сообщил о телефонных разговорах с Юлией Свириденко, Виктором Ляшко и Артемом Некрасовым. По его словам, нельзя сравнивать ИВЛ с чайником.
После правительственных консультаций во Львове возобновили подачу света к части объектов критической инфраструктуры.
