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Главная Новости дня К чему готовиться метеозависимым: прогноз магнитной бури на сегодня

К чему готовиться метеозависимым: прогноз магнитной бури на сегодня

Ua ru
7 ноября 2026 13:35
Магнитная буря 7 ноября: какова будет солнечная активность и кому следует быть осторожным Новини.LIVE
Ребята идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 ноября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на самочувствие метеозависимых и пожилых людей. В то же время общая солнечная активность прогнозируется на очень низком уровне.

Об этом сообщает Meteopog, информирует Новини.LIVE.

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Какой будет магнитная буря 7 ноября

В субботу геомагнитное поле Земли будет нестабильным и может достичь незначительного штормового уровня. Ожидается слабая магнитная буря категории G1.

За последние сутки на Солнце зафиксировали восемь вспышек класса B и одну вспышку класса M3,6. Вспышки класса B оказывают незначительное влияние на Землю, тогда как M3,6 может вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне планеты. Также возможен солнечный радиационный шторм.

На 7 ноября прогнозируется очень низкая солнечная активность с небольшой вероятностью нового вспышки M-класса.

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По прогнозу синоптиков, вероятность геомагнитных явлений и солнечных вспышек составляет:

  • небольшой геомагнитной бури — 25%;
  • большой геомагнитной бури — 5%;
  • вспышки на Солнце M-класса — 35%;
  • вспышки на Солнце X-класса — 10%.
  • Ожидаемое количество солнечных пятен — 39.

Как магнитная буря может повлиять на самочувствие

Магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

Особое внимание к самочувствию следует уделить метеозависимым и пожилым людям. В дни геомагнитной активности им рекомендуется внимательно следить за своим состоянием и не игнорировать необычные симптомы.

В то же время сам факт магнитной бури не означает, что ухудшение самочувствия обязательно связано именно с ней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года на Земле возможны геомагнитные возмущения. По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в начале месяца ожидалась слабая магнитная буря уровня G1, а с 7 ноября — относительно спокойная геомагнитная обстановка без сильных штормов. В то же время долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от солнечной активности.

Также Новини.LIVE писали, что 7 ноября в Украине прогнозировались дожди, мокрый снег и гололед. По данным Укргидрометцентра, осадки ожидались в центральных, южных и восточных областях, а ночью и утром на севере, в центре и на востоке местами могло образоваться гололедица.

Солнце магнитные бури метеозависимость плохое самочувствие солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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