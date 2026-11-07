Хлопці йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в роботі енергосистем і вплинути на самопочуття метеозалежних та літніх людей. Водночас загальна сонячна активність прогнозується на дуже низькому рівні.

Про це повідомляє Meteopog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде магнітна буря 7 листопада

У суботу геомагнітне поле Землі буде нестабільним і може досягти незначного штормового рівня. Очікується слабка магнітна буря категорії G1.

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували вісім спалахів класу B та один спалах класу M3,6. Спалахи класу B мають незначний вплив на Землю, тоді як M3,6 може спричинити невеликі радіоперешкоди на денному боці планети. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

На 7 листопада прогнозують дуже низьку сонячну активність із невеликою ймовірністю нового спалаху M-класу.

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За прогнозом синоптиків, імовірність геомагнітних явищ та сонячних спалахів становить:

малого геомагнітного шторму — 25%;

великого геомагнітного шторму — 5%;

спалаху на Сонці M-класу — 35%;

спалаху на Сонці X-класу — 10%.

Очікувана кількість сонячних плям — 39.

Як магнітна буря може вплинути на самопочуття

Магнітна буря рівня G1 може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також впливати на маршрути міграції птахів і тварин.

Окрему увагу до самопочуття варто приділити метеозалежним і літнім людям. У дні геомагнітної активності їм рекомендують бути уважними до свого стану та не ігнорувати незвичні симптоми.

Водночас сам факт магнітної бурі не означає, що погіршення самопочуття обов'язково пов'язане саме з нею.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в листопаді 2026 року на Землі можливі геомагнітні збурення. За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, на початку місяця очікувалася слабка магнітна буря рівня G1, а з 7 листопада — відносно спокійна геомагнітна ситуація без сильних штормів. Водночас довгострокові прогнози можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Також Новини.LIVE писали, що 7 листопада в Україні прогнозували дощі, мокрий сніг та ожеледицю. За даними Укргідрометцентру, опади очікувалися в центральних, південних і східних областях, а вночі та вранці на півночі, у центрі й на сході місцями могла утворитися ожеледиця.