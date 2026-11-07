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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі і сніги в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі і сніги в Україні сьогодні

Ua ru
7 листопада 2026 05:35
Прогноз погоди в Україні 7 листопада - де будуть дощі і сніг Новини.LIVE
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 листопада, повідомили синоптики. А цей день буде прохолодна осіння погода, а у деяких областях очікується дощ, мокрий сніг і навіть ожеледиця. Температура вдень становитиме до +6 °С.

Про це повідомляє Meteoprog та Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Укргідрометцентру

Експерти Укргідрометцентру прогнозували, що 7 листопада уночі будуть опади на всіх території України, винятком стануть західні регіони. Удень невеликий сніг прогнозують у центральних, південних та східних регіонах. На півдні та сході країни він супроводжуватиметься дощем.

У північних, центральних та східних областях уночі й уранці місцями можлива ожеледиця.

Вітер буде північно-західний та північний, зі швидкістю 5–10 м/с. У південній частині країни вдень місцями прогнозують пориви до 15–18 м/с.

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Температура повітря вночі становила від +2 °C до -3 °C. У західних областях було холодніше, українці відчули подих зими — від -1 °C до -6 °C. Втім удень по Україні очікується потепління — від 0 °C до +6 °C.

До -6 °C вночі та опади: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогнозу погоди на 7 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 7 листопада від Meteoprog

Синоптики Meteoprog також зазначають, що опадів на заході можна не чекати. Вони повідомляють, що тепліше буде на Закарпатті. У інших регіонах удень повітря прогріється до +3...+7 °C.

У центрі прогнозується хмарна погода з проясненнями, яка може принести невеликий та мокрий сніг. Уночі температура опустилася до -3 °C, удень становитиме +1...+5 °C.

У північних областях також буде сніг, його прогнозували вночі, а ось вдень істотних опадів переважно не очікується. Температура повітря становитиме від -4 °C до +4 °C.

На сході також є ймовірність снігу, вночі стовпчики термометрів показали до -4 °C, а вдень повітря прогріється до +4 °C.

На півдні прогнозують місцями дощі та мокрий сніг. Уночі температура коливалася близько 0 °C, удень становитиме +3...+7 °C.

Ми писали, що погода на вихідні 7—8 листопада буде типово осінньою. Синоптики зазначають, що в суботу дощі пройдуть в окремих регіонах України, тоді як у неділю вони припиняться.

Новини.LIVE інформували, що Ігор Кібальчич повідомляв, що на територію України 7 листопада  насувається холодний атмосферний фронт, він принесе мокрий сніг, опади та ожеледицю. Українцям варто очікувати зниження температури та нічні заморозки.

погода Укргідрометцентр Україна сніг дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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