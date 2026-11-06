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Головна Новини дня До -7 °С уночі та дощі: прогноз погоди на вихідні в Україні

До -7 °С уночі та дощі: прогноз погоди на вихідні в Україні

Ua ru
6 листопада 2026 20:26
До -7 °С уночі та дощі: прогноз погоди на 7-8 листопада в Україні Новини.LIVE
Люди з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають, що погода в Україні на вихідні  7–8 листопада буде прохолодною, з нічними заморозками. У суботу в окремих областях пройдуть опади, які перейдуть в мокрий сніг. Тоді як у неділю дощі припиняться.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 7 листопада

Синоптики прогнозують, що в суботу, 7 листопада, на заході країни буде малохмарна погода без дощів. Температура повітря в нічний час буде 0...-5 °С, а вдень повітря прогріється до +2...+7 °С.

У північних регіонах очікують мінливу хмарність, уночі вона принесе невеликий мокрий сніг, натомість вдень опадів не буде. Температура вночі коливатиметься від -4 до +1 °С, вдень — від 0 до +5 °С.

У центрі України вночі прогнозується невеликий мокрий сніг, тоді як вдень опадів не очікують. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — 0...+5 °С.

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Тим часом на півдні та в Криму протягом 7 листопада буде відчуватись вплив холодного атмосферного фронту, він принесе мокрий сніг та дощі. Уночі температура становитиме -1...+4 °С, вдень — +2...+7 °С. Місцями пориви північного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

На сході України вночі та вдень синоптики прогнозують небагато мокрого снігу та снігову крупу Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — 0...+5 °С.

До -7 °С уночі та дощі: прогноз погоди на вихідні в Україні - фото 1
Синоптична карта погоди на 7 листопада. Фото: Meteoprog

Якою буде погода 8 листопада

Експерти повідомляють, що 8 листопада, у неділю, на заході буде малохмарна погода без опадів, можливий туман. Температура повітря вночі опуститься до -1...-6 °С, вдень становитиме +3...+8 °С.

На півночі України прогнозують малохмарність та відсутність опадів.Уночі температура коливатиметься в межах 0...-5 °С, вдень повітря прогріється до +2...+7 °С.

У центрі також буде мало хмар, відсутність дощів та снігу. Температура повітря в нічний час становитиме -4...+1 °С, удень — +3...+8 °С.

На півдні України та в Криму буде сухо. Температура вночі коливатиметься від -3 до -2 °С, удень становитиме +4...+9 °С.

Синоптики зазначають, що на сході буде прохолодна погода без опадів. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть -2...-7 °С, удень — +1...+6 °С.

Ми писали, що синоптик Ігор Кібальчич попередив українців, що до країни наближається холодний атмосферний фронт, він принесе мокрий сніг. Очікуємо, що 7 листопада відчується значне похолодання.

Новини.LIVE інформували, що листопад розпочнеться з відносно теплої погоди, але вже з середини місяця населення відчує "подих зими". Середня температура повітря вночі буде до +2…+3 °C, також можливі заморозки.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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