Люди с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают, что погода в Украине на выходных 7–8 ноября будет прохладной, с ночными заморозками. В субботу в отдельных областях пройдут осадки, которые перейдут в мокрый снег. В то время как в воскресенье дожди прекратятся.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 7 ноября

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 7 ноября, на западе страны будет малооблачная погода без дождей. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, а днем воздух прогреется до +2...+7 °С.

В северных регионах ожидается переменная облачность, ночью она принесет небольшой мокрый снег, зато днем осадков не будет. Температура ночью будет колебаться от -4 до +1 °С, днём — от 0 до +5 °С.

В центре Украины ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, тогда как днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем — 0...+5 °С.

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Между тем на юге и в Крыму в течение 7 ноября будет ощущаться влияние холодного атмосферного фронта, он принесет мокрый снег и дожди. Ночью температура составит -1...+4 °С, днем — +2...+7 °С. Местами порывы северного ветра будут достигать 15–20 м/с.

На востоке Украины ночью и днем синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и снежную крупу. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем — 0...+5 °С.

Синоптическая карта погоды на 7 ноября. Фото: Meteoprog

Какая будет погода 8 ноября

Эксперты сообщают, что 8 ноября, в воскресенье, на западе будет малооблачная погода без осадков, возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до -1...-6 °С, днем составит +3...+8 °С.

На севере Украины прогнозируют малооблачность и отсутствие осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах 0...-5 °С, днем воздух прогреется до +2...+7 °С.

В центре также будет мало облаков, дождей и снега не ожидается. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, днем — +3...+8 °С.

На юге Украины и в Крыму будет сухо. Температура ночью будет колебаться от -3 до -2 °С, днем составит +4...+9 °С.

Синоптики отмечают, что на востоке будет прохладная погода без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать -2...-7 °С, днем — +1...+6 °С.

Мы писали, что синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев, что к стране приближается холодный атмосферный фронт, который принесет мокрый снег. Ожидается, что 7 ноября ощутимо похолодает.

Новини.LIVE сообщали, что ноябрь начнётся с относительно тёплой погоды, но уже с середины месяца население почувствует "дыхание зимы". Средняя температура воздуха ночью составит до +2…+3 °C, также возможны заморозки.