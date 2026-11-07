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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях и снеге в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях и снеге в Украине сегодня

Ua ru
7 ноября 2026 05:35
Прогноз погоды в Украине на 7 ноября — где ожидаются дожди и снег Новини.LIVE
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 7 ноября. В этот день ожидается прохладная осенняя погода, а в некоторых областях — дождь, мокрый снег и даже гололед. Дневная температура составит до +6 °С.

Об этом сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра

Эксперты Укргидрометцентра прогнозируют, что 7 ноября ночью осадки пройдут по всей территории Украины, за исключением западных регионов. Днем небольшой снег прогнозируется в центральных, южных и восточных регионах. На юге и востоке страны он будет сопровождаться дождем.

В северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами возможен гололед.

Ветер будет северо-западный и северный, со скоростью 5–10 м/с. В южной части страны днем местами прогнозируются порывы до 15–18 м/с.

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Температура воздуха ночью составляла от +2 °C до -3 °C. В западных областях было холоднее, украинцы почувствовали дыхание зимы — от -1 °C до -6 °C. Впрочем, днем по Украине ожидается потепление — от 0 °C до +6 °C.

До -6 °C вночі та опади: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды на 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 7 ноября от Meteoprog

Синоптики Meteoprog также отмечают, что осадков на западе ожидать не стоит. Они сообщают, что теплее будет в Закарпатье. В других регионах днем воздух прогреется до +3...+7 °C.

В центре прогнозируется облачная погода с прояснениями, которая может принести небольшой мокрый снег. Ночью температура опустилась до -3 °C, днём составит +1...+5 °C.

В северных областях также будет снег, его прогнозировали ночью, а вот днем существенных осадков в основном не ожидается. Температура воздуха составит от -4 °C до +4 °C.

На востоке также есть вероятность снега, ночью столбики термометров показали до -4 °C, а днем воздух прогреется до +4 °C.

На юге прогнозируют местами дожди и мокрый снег. Ночью температура колебалась около 0 °C, днем составит +3...+7 °C.

Мы писали, что погода на выходные 7—8 ноября будет типично осенней. Синоптики отмечают, что в субботу дожди пройдут в отдельных регионах Украины, тогда как в воскресенье они прекратятся.

Новини.LIVE сообщали, что Игорь Кибальчич сообщил, что 7 ноября на территорию Украины надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет мокрый снег, осадки и гололед. Украинцам следует ожидать понижения температуры и ночных заморозков.

погода Укргидрометцентр Украина снег дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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