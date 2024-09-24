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Израиль совершил самую большую атаку по Ливану за последние 18 лет

24 сентября 2024 11:13
Анастасия Постоенко - Редактор
Война в Израиле — ХАМАС и Хезболла атаковали друг друга
Дым у границы Израиля. Фото: REUTERS/Karamallah Daher
Анастасия Постоенко - Редактор

Вооруженные силы Израиля нанесли более 1600 ударов по объектам Хезболлы на юге Ливана, в результате чего сотни погибших. В ответ бойцы "Хезболлы" атаковали израильские военные цели.

Об этом сообщает Reuters.

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Израиль нанес удар в ночь на вторник, 24 сентября, по целям "Хезболлы" на юге Ливана: под атакой оказалась Дуэйра, Нмаирия, Кафра, Мааруба, Мансури и Хула. Ответные боевики "Хезболлы" атаковали северные города Кирьят-Шмона, Афула, Метула, а также Назарет.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильской атаки в понедельник, 23 сентября, погибли по меньшей мере 492 человека, среди которых 35 детей, 58 женщин. Также 1645 человек получили ранения разных степеней тяжести. Военные эксперты считают, что эта атака стала самой смертоносной за последние 18 лет, с 2006 года.

Другой ливанский чиновник сказал, что это самое большое количество погибших в Ливане со времен гражданской войны 1975-1990 годов.

В Ливане тысячи людей бегут подальше от обстрелов. Израильские власти тем временем предупредили жителей страны на юге и востоке о необходимости эвакуации из-за планов расширить воздушную кампанию против Ливана.

Напомним, несколько дней назад Израиль подвергся массированным обстрелам со стороны Ливана. В результате обстрелов возникли сильные пожары, есть пострадавшие.

Ранее в СМИ сообщали, что власти Израиля, вероятно, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана.

Израиль война ХАМАС Ливан атака Хезболла

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