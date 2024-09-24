Війна в Ізраїлі — ХАМАС та Хезболла атакували один одного

Дим біля кордону Ізраїлю. Фото: REUTERS/Karamallah Daher

Збройні сили Ізраїлю завдали понад 1600 ударів по об'єктах Хезболли на півдні Лівану, внаслідок чого є сотні загиблих. У відповідь бійці "Хезболли" атакували ізраїльські військові цілі.

Про це повідомляє Reuters.

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Такої потужної атаки не було 18 років

Ізраїль завдав удару в ніч проти вівторка, 24 вересня, по цілях "Хезболли" на півдні Лівану: під атакою опинилась Дуейра, Нмаїрія, Кафра, Мааруба, Мансурі та Хула. Бойовики "Хезболли" у відповідь атакували північні міста Кір'ят-Шмона, Афула, Метула, а також Назарет.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що внаслідок ізраїльської атаки у понеділок, 23 вересня, загинуло щонайменше 492 людей, серед яких є 35 дітей, 58 жінок. Також 1645 осіб отримали поранення різних ступеней тяжкості. Воєнні експерти вважають, що ця атака стала найсмертоноснішою за останні 18 років, з 2006 року.

Інший ліванський чиновник сказав, що це найбільша кількість загиблих у Лівані з часів громадянської війни 1975-1990 років.

У Лівані тисячі людей тікають подалі від обстрілів. Ізраїльська влада тим часом попередила мешканців країни на півдні та сході про потребу евакуацію через плани розширити повітряну кампанію проти Лівану.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль зазнав масованих обстрілів з боку Лівану. Внаслідок обстрілів виникли сильні пожежі, є постраждалі.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що влада Ізраїлю, ймовірно, ухвалила рішення розпочати масштабну військову операцію проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.