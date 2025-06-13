Израиль начал мобилизацию десятков тысяч солдат после ударов по Ирану

Израиль призывает десятки тысяч солдат — что случилось
Начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что страна призывает "десятки тысяч" солдат, чтобы подготовиться к тому, что будет дальше. Его заявление прозвучало после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану.
Об этом сообщает CNN.
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"Мы начали эту операцию, потому что пришло время, мы находимся в точке невозврата. Мы не можем позволить себе ждать другого времени для операции, у нас нет другого выбора", — говорится в заявлении.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что Израилю нужно бороться за свое существование, и этому страну научила история.
"Недавние и прошлые события истории научили нас, что когда враг пытается нас уничтожить, мы не должны закрывать глаза. Нам нужно бороться за свое существование, свобода дана тем, кто готов за нее бороться", — сказал Эяль Замир.
Он добавил, что Израиль "призывает десятки тысяч солдат и готовится по всем границам".
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана. Соответствующую информацию подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что операция будет длиться "столько, сколько будет нужно".
Он предупредил, что Иран может создать ядерную бомбу уже в течение года, если не в течение нескольких месяцев. Это, в свою очередь, может быть угрозой для всего мира.
Также мы писали, что в результате израильской атаки страна могла ликвидировать начальника Генштаба Ирана, ряд других военных, а также ученых-атомщиков.
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