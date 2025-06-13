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Ізраїль почав призов десятків тисяч солдатів — що сталося

13 червня 2025 06:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїль почав мобілізацію десятків тисяч солдатів після ударів по Ірану
Армія Ізраїлю. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявив, що країна закликає "десятки тисяч" солдатів, щоб підготуватися до того, що буде далі. Його заява прозвучала після того, як Ізраїль почав завдавати ударів по Ірану.

Про це повідомляє CNN

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"Ми почали цю операцію, тому що настав час, ми перебуваємо в точці неповернення. Ми не можемо дозволити собі чекати іншого часу для операції, у нас немає іншого вибору", — йдеться в заяві.

Генерал-лейтенант підкреслив, що Ізраїлю потрібно боротися за своє існування, і цього країну навчила історія.

"Нещодавні та минулі події історії навчили нас, що коли ворог намагається нас знищити, ми не повинні закривати очі. Нам потрібно боротися за своє існування, свобода дана тим, хто готовий за неї боротися", — сказав Еяль Замір.

Він додав, що Ізраїль "закликає десятки тисяч солдатів і готується по всіх кордонах".

Нагадаємо, в ніч із 12 на 13 червня ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах ядерної програми Ірану. Відповідну інформацію підтвердив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, зазначивши, що операція триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Він попередив, що Іран може створити ядерну бомбу вже протягом року, якщо не протягом кількох місяців. Це, своєю чергою, може бути загрозою для всього світу.

Також ми писали, що внаслідок ізраїльської атаки країна могла ліквідувати начальника Генштабу Ірану, низку інших військових, а також учених-атомників.

Іран Ізраїль війна армія обстріли мобілізація
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