Удар Израиля по Бейруту 3 октября — погибшие и раненые

Взрыв в Бейруте. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Утром в четверг, 3 октября, Израиль нанес авиаудару по центру Бейрута. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще семь — получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Удар по Бейруту 3 октября

Израиль заявил, что нанес точный авиаудар по Бейруту. Ссылаясь на свои источники, издание сообщило, что местные жители сперва слышали мощные взрывы. В то же время источник в службе безопасности заявил, что главной целью удара было здание в районе Бачура в центре Бейрута, недалеко от парламента и правительства.

По словам представителей здравоохранения Ливана, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения.

Напомним, 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.

Впоследствии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил израильтянам, что Иран "совершил большую ошибку". Глава государства пообещал, что Иран "заплатит" за это.