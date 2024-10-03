Удар Ізраїлю по Бейруту 3 жовтня — є загиблі та поранені

Вибух в Бейруті. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Зранку в четвер, 3 жовтня, Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейруту. За попередніми даними, загинуло шестеро людей, ще семеро — отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Удар по Бейруту 3 жовтня

Ізраїль заявив, що завдав точного авіаудару по Бейруту. Посилаючись на свої джерела, видання повідомило, що місцеві жителі спершу чули потужні вибухи. Водночас джерело в службі безпеки заявило, що головною ціллю удару була будівля в районі Бачура в центрі Бейруту, неподалік від парламенту та уряду.

За словами представників охорони здоров'я Лівану, щонайменше шестеро людей загинули і семеро отримали поранення.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни.

Згодом прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив ізраїльтянам, що Іран "зробив велику помилку". Очільник держави пообіцяв, що Іран "заплатить" за це.