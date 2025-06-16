Израиль разбомбил государственное телевидение Ирана во время прямой трансляции - видео

Эфир иранского вещателя прервал взрыв. Фото: скриншот

В понедельник, 16 июня, прямую трансляцию программы на государственном телевидении Ирана (IRIB) внезапно прервал взрыв. Штаб-квартира вещателя в Тегеране подверглась удару во время атаки Израиля.

Об этом сообщают иранские СМИ.

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Прилет по зданию вещателя произошел именно в момент, когда ведущая критиковала Израиль в прямом эфире. Взрыв разбил экран позади нее, и она быстро покинула студию. Трансляцию немедленно прервали, переключив эфир на заранее записанную программу.

Известно, что за час до удара израильская сторона объявила предупреждение с требованием эвакуироваться из района столицы, где размещены телестудии.

Ранее мы писали, что на части иранского ядерного объекта произошел обвал после удара Израиля.

Также мы сообщали, что армия обороны Израиля завершила "широкие" волны авиаударов по Ирану, которые были направленной на уничтожение мощностей по производству оружия.