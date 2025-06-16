Ізраїль розбомбив державне телебачення Ірану під час прямої трансляції — відео

Ефір іранського мовника перервав вибух. Фото: скриншот

У понеділок, 16 червня, пряму трансляцію програми на державному телебаченні Ірану (IRIB) раптово перервав вибух. Штаб-квартира мовника в Тегерані зазнала удару під час атаки Ізраїлю.

Про це повідомляють іранські ЗМІ.

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Приліт по будівлі мовника стався саме в момент, коли ведуча критикувала Ізраїль у прямому ефірі. Вибух розбив екран позаду неї, і вона швидко залишила студію. Трансляцію негайно перервали, переключивши ефір на заздалегідь записану програму.

Відомо, що за годину до удару ізраїльська сторона оголосила попередження з вимогою евакуюватися з району столиці, де розміщено телестудії.

Раніше ми писали, що на частині іранського ядерного об'єкта стався обвал після удару Ізраїля.

Також ми повідомляли, що армія оборони Ізраїлю завершила "широкі" хвилі авіаударів по Ірану, які були спрямованої на знищення потужностей з виробництва зброї.