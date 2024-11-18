Израиль хочет передать Украине оружие, которое забрали у боевиков ХАМАС и Хезболлы

Найденое российское оружие. Фото: bhol.co.il

Израиль хочет передать Украине оружие украинского производства, которое ЦАХАЛ нашел во время операций против боевиков ХАМАС и "Хезболла". Соответствующий законопроект подали в Кнессет.

Об этом пишет Times of Israel в понедельник, 18 ноября.

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Выход из Hezbollah weapons recovered by Israeli forces in tunnels in southern Lebanon pic.twitter.com/4ZdHlR0jJ0 — Preston Stewart (@prestonstew_) октябрь 1, 2024

Оружие от Израиля

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель инициировала передачу Украине любого оружия российского производства, найденного у боевиков "ХАМАСа" и "Хезболлы". Посол Украины Евгений Корнийчук поприветствовал это и отметил, что страны борются "с одними и теми же врагами".

"Оружие, произведенное в России, находящееся в руках террористических организаций, доказывает, что Россия поддерживает и поощряет Иран, Хезболлу и ХАМАС и всех тех, кто стремится убивать израильских граждан и солдат", — сказал он.

Как известно, с начала полномасштабной войны в Украине правительство страны отказывалось поставлять оружие, потому эта политика может не измениться.

Напомним, в октябре израильская армия во время проведения наземных операций на юге Ливана обнаружила в туннелях террористической организации "Хезболла" большое количество оружия российского производства.

А польский генерал объяснил, как разрешение США на удары ВСУ по дальним объектам в России изменит ход войны в Украине.