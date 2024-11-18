Ізраїль хоче передати Україні зброю, яку забрали в бойовиків ХАМАС та Хезболли

Ізраїль розглядає передачу Україні вилученої у бойовиків зброї РФ
Ізраїль хоче передати Україні зброю українського виробництва, яку ЦАХАЛ знайшов під час операцій проти бойовиків ХАМАС та "Хезболли". Відповідний законопроєкт подали до Кнесету.
Про це пише Times of Israel у понеділок, 18 листопада.
Layout of Hezbollah weapons recovered by Israeli forces in the tunnels in southern Lebanon pic.twitter.com/4ZdHlR0jJ0— Preston Stewart (@prestonstew_) October 1, 2024
Зброя від Ізраїлю
Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель ініціювала передачу Україні будь-якої зброї російського виробництва, яку знайшли в бойовиків ХАМАС та "Хезболли". Натомість посол України Євген Корнійчук привітав це та зазначив, що країни борються "з тими самими ворогами".
"Зброя, вироблена в Росії, яка знаходиться в руках терористичних організацій, доводить, що Росія підтримує і заохочує Іран, "Хезболлу" і ХАМАС і всіх тих, хто прагне вбивати ізраїльських громадян і солдатів", — сказав він.
Як відомо, від початку повномасштабної війни в Україні уряд країни відмовлявся постачати зброю, тому ця політика може не змінитися.
Нагадаємо, у жовтні ізраїльська армія під час проведення наземних операцій на півдні Лівану знайшла у тунелях терористичної організації "Хезболла" велику кількість зброї російського виробництва.
А польський генерал пояснив, як дозвіл США на удари ЗСУ по далеких об'єктах в Росії змінить хід війни в Україні.
Читайте Новини.LIVE!