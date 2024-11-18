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Ізраїль розглядає передачу Україні вилученої у бойовиків зброї РФ

18 листопада 2024 17:11
Євгенія Брюховецька - редактор
Ізраїль хоче передати Україні зброю, яку забрали в бойовиків ХАМАС та Хезболли
Знайдена російська зброя. Фото: bhol.co.il
Євгенія Брюховецька - редактор

Ізраїль хоче передати Україні зброю українського виробництва, яку ЦАХАЛ знайшов під час операцій проти бойовиків ХАМАС та "Хезболли". Відповідний законопроєкт подали до Кнесету.

Про це пише Times of Israel у понеділок, 18 листопада.

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Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель ініціювала передачу Україні будь-якої зброї російського виробництва, яку знайшли в бойовиків ХАМАС та "Хезболли". Натомість посол України Євген Корнійчук привітав це та зазначив, що країни борються "з тими самими ворогами".

"Зброя, вироблена в Росії, яка знаходиться в руках терористичних організацій, доводить, що Росія підтримує і заохочує Іран, "Хезболлу" і ХАМАС і всіх тих, хто прагне вбивати ізраїльських громадян і солдатів", — сказав він.

Як відомо, від початку повномасштабної війни в Україні уряд країни відмовлявся постачати зброю, тому ця політика може не змінитися.

Нагадаємо, у жовтні ізраїльська армія під час проведення наземних операцій на півдні Лівану знайшла у тунелях терористичної організації "Хезболла" велику кількість зброї російського виробництва.

А польський генерал пояснив, як дозвіл США на удари ЗСУ по далеких об'єктах в Росії змінить хід війни в Україні.

Ізраїль зброя терористи ХАМАС війна в Україні Хезболла

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