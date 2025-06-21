Война Ирана и Израиля — когда прекратятся атаки

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что его страна не прекратит атаки на Иран, пока не будет ликвидирована ядерная угроза. Иранское руководство выразило обеспокоенность.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы не прекратим. Пока не будет ликвидирована ядерная угроза Ирана, пока не будет разоружена его военная машина, пока наш народ и ваш народ не будут в безопасности", — подчеркнул Данон.

В ответ посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани призвал Совбез вмешаться и выразил обеспокоенность из-за возможного участия США в этом конфликте.

"Израиль, очевидно, заявил, что будет продолжать удары столько дней, сколько потребуется. Мы обеспокоены достоверными сообщениями о том, что Соединенные Штаты могут присоединиться к этой войне", — сказал он.

Напомним, ранее The Guardian сообщал, что Дональд Трамп может решиться ударить по Ирану тактическим ядерным оружием. Пока такая идея не официальная, но имеет чисто техническую основу.

Ранее также сообщалось, что президент США планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.