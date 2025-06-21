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Головна Новини дня Ізраїль припинить атаки на Іран лише за однієї умови — деталі

Ізраїль припинить атаки на Іран лише за однієї умови — деталі

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Дата публікації: 21 червня 2025 11:28
Війна Ірану та Ізраїлю — коли припиняться атаки
Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Ключові моменти Коли Ізраїль припинить атаки на Іран

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що його країна не припинить атаки на Іран, доки не буде ліквідована ядерна загроза. Іранське керівництво виразило стурбованість.

Про це повідомляє Reuters

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Коли Ізраїль припинить атаки на Іран

"Ми не припинимо. Доки не буде ліквідовано ядерну загрозу Ірану, доки не буде роззброєно його військову машину, доки наш народ і ваш народ не будуть у безпеці", — наголосив Данон.

У відповідь посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані закликав Радбез втрутитися і висловив занепокоєння через можливу участь США у цьому конфлікті.

"Ізраїль, очевидно, заявив, що продовжуватиме удари стільки днів, скільки буде потрібно. Ми стурбовані достовірними повідомленнями про те, що Сполучені Штати можуть приєднатися до цієї війни", — сказав він.

Нагадаємо, раніше The Guardian повідомляв, що Дональд Трамп може рішитись вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю. Поки що така ідея не офіційна, але має суто технічне підґрунтя.

Раніше також повідомлялось, що президент США планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції проти Ірану. Це станеться у найближчі два тижні.

Іран Ізраїль ядерна зброя обстріли війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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