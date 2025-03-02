Нетаньяху одобрил продлить прекращение огня с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Liga.net

Израиль одобрил предложение США о продлении прекращении огня с ХАМАС на Рамадан и Песах, в течение которых потенциально могут быть освобождены все заложники. Это случилась спустя несколько минут после окончания 42 дней первой фазы прекращения огня в Газе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Как пишет издание, праздник Рамадан, который начался в пятницу вечером, продлится до 29 марта. Пехас в свою очередь, закончится 19 апреля.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сказано, что половина заложников, как живых так и мертвых, будут освобождены в первый день после продленного режима прекращения огня. Оставшиеся заложники будут освобождены по окончанию периода, если будет достигнуто постоянное прекращение огня.

На данный момент в офисе Нетаньяху добавили, что ХАМАС еще не принял план спецпредставителя Трампа по Ближнему востоку Стива Виткоффа

"Если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно вступит в переговоры по всем деталям плана Виткоффа", — заявил Нетаньяху.

В заявлении не было прямой угрозы возобновления войны, но вместо этого были напоминания для общественности и ХАМАС, что первоначальное соглашение позволяет Израилю возобновить боевые действия после 1 марта — то есть в любой момент сейчас — если переговоры будут признаны неэффективными.

Также премьер-министр утверждает, что ХАМАС неоднократно нарушал соглашение, в то время как Израиль полностью его соблюдает.

Напомним, что 22 февраля ХАМАС передал "Красному Кресту" еще троих заложников, захваченных на фестивале в октябре 2023 года.

Также мы писали, что в конце января госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главной МИД Египта Бадром Абдельатти. Они обсуждали контроль ХАМАС над Газой.