Нетаньягу схвалив продовжити припинення вогню з ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Liga.net

Ізраїль схвалив пропозицію США про продовження припинення вогню з ХАМАС на Рамадан і Песах, протягом яких потенційно можуть бути звільнені всі заручники. Це сталося за кілька хвилин після закінчення 42 днів першої фази припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Як пише видання, свято Рамадан, яке почалося в п'ятницю ввечері, триватиме до 29 березня. Пехас, зі свого боку, закінчиться 19 квітня.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу йдеться, що половину заручників, як живих, так і мертвих, буде звільнено в перший день після продовженого режиму припинення вогню. Заручників, що залишилися, буде звільнено після закінчення періоду, якщо буде досягнуто постійного припинення вогню.

Наразі в офісі Нетаньяху додали, що ХАМАС ще не прийняв план спецпредставника Трампа з Близького сходу Стіва Віткоффа

"Якщо ХАМАС змінить свою позицію, Ізраїль негайно вступить у переговори щодо всіх деталей плану Віткоффа", — заявив Нетаньягу.

У заяві не було прямої погрози відновлення війни, але натомість були нагадування для громадськості та ХАМАС, що первісна угода дає змогу Ізраїлю відновити бойові дії після 1 березня — тобто в будь-який момент зараз, якщо переговори будуть визнані неефективними.

Також прем'єр-міністр стверджує, що ХАМАС неодноразово порушував угоду, тоді як Ізраїль повністю її дотримується.

Нагадаємо, що 22 лютого ХАМАС передав "Червоному Хресту" ще трьох заручників, захоплених на фестивалі в жовтні 2023 року.

Також ми писали, що наприкінці січня держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС Єгипту Бадром Абдельатті. Вони обговорювали контроль ХАМАС над Газою.