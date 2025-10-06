Сегодня в Египте могут начаться переговоры между Израилем и ХАМАС с участием представителей Трампа

Израиль начнет переговоры с ХАМАС, а Трамп уже стал угрожать
Сегодня, в понедельник, 6 октября, в Египте начнутся переговоры между представителями Израиля и палестинской группировки ХАМАС по мирному плану президента США Дональда Трампа. К переговорам также присоединятся специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Об этом сообщает осведомленный источник Bloomberg.
Что известно о возможных переговорах:
Согласно информации издания, Египет, который традиционно выступает посредником в переговорах по поводу перемирия, объявил о проведении встреч с делегациями обеих сторон для обсуждения возможного соглашения по обмену израильских заложников на палестинских заключенных.
Сейчас Израиль заявил о занятии оборонительной позиции в городе Газа, тогда как ХАМАС сообщает о продолжающихся авиаударах и артиллерийских обстрелах, которые привели к гибели десятков людей.
СМИ сообщают, что президент Трамп лично позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, приветствуя его с предложением ХАМАСа. Однако израильский лидер выразил недовольство относительно содержания этого предложения, на что президент США, по сообщениям, резко отреагировал, настаивая на принятии предложения как на победе.
Трамп стал угрожать ХАМАС:
Тем временем Дональд Трамп, выступая на CNN, заявил, что ХАМАС ждёт "полное уничтожение", если он откажется от предложенного им мирного плана и не согласится на передачу власти в Секторе Газа.
Американский президент добавил, что ожидает "вскоре" получить ясность относительно того, действительно ли ХАМАС стремится к миру.
Напомним, на днях Дональд Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. Одним из положений является освобождение заложников группировки ХАМАС.
Также издание The Times of Israel писало, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уйдет в отставку, если будет заключено соглашение по Газе.
