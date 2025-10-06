Сьогодні у Єгипті можуть розпочатися переговори між Ізраїлем та ХАМАС за участю представників Трампа

Прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters

Сьогодні, в понеділок, 6 жовтня, у Єгипті розпочнуться переговори між представниками Ізраїлю та палестинського угруповання ХАМАС щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. До переговорів також долучаться спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Про це повідомляє обізнане джерело Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про можливі переговори:

Згідно з інформацією видання, Єгипет, який традиційно виступає посередником у перемовинах з приводу перемир'я, оголосив про проведення зустрічей з делегаціями обох сторін для обговорення можливої угоди щодо обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Наразі Ізраїль заявив про зайняття оборонної позиції в місті Газа, тоді як ХАМАС повідомляє про триваючі авіаудари та артилерійські обстріли, які призвели до загибелі десятків людей.

ЗМІ повідомляють, що президент Трамп особисто зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, вітаючи його з пропозицією ХАМАС. Проте ізраїльський лідер висловив незадоволення щодо змісту цієї пропозиції, на що президент США, за повідомленнями, різко відреагував, наполягаючи на прийнятті пропозиції як на перемозі.

Трамп став погрожувати ХАМАС:

Тим часом Дональд Трамп виступаючи на CNN заявив, що ХАМАС чекає "повне знищення", якщо він відмовиться від запропонованого ним мирного плану та не погодиться на передачу влади в Секторі Гази.

Американський президент додав, що очікує "незабаром" отримати ясність щодо того, чи ХАМАС дійсно прагне миру.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. Одним із положень є звільнення заручників угруповання ХАМАС.

Також видання The Times of Israel писало, що спецпредставник США з Близького Сходу Стів Віткофф піде у відставку, якщо буде укладено угоду щодо Гази.