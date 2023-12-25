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Израиль передумал убивать лидеров ХАМАСа — что известно

25 декабря 2023 15:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Израиль передумал убивать лидеров ХАМАСа — что известно
Лидер ХАМАСа Яхья Синвар. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Израиль рассматривает перспективу предоставления иммунитета вместо уничтожения лидеров ХАМАС в Газе — Яхья Синвара и Мухаммада Дейфа. Власти Израиля обдумывают возможность их депортации в Катар или другую страну.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Израиль передумал убивать лидеров ХАМАСа

Общественная телекомпания КАН со ссылкой на анонимные источники указывает, что такое решение является частью плана, целью которого является освобождение заложников, удерживаемых в Газе, и завершение борьбы с террористической группировкой. 

О возможности такого соглашения стало известно после того, как израильские чиновники подтвердили в воскресенье, что Египет предложил новый план перемирия для прекращения конфликта с ХАМАС и освобождения дополнительных израильских заложников в Газе. 

Некоторые источники указали, что Иерусалим не полностью отвергает эту инициативу, и она может стать основой для дальнейших переговоров.

Также сообщается, что израильские органы безопасности и политическое руководство рассматривают возможность изгнания лидеров ХАМАС вместо их уничтожения. Несмотря на отсутствие конкретных предложений,  любое такое решение не должно подрывать стратегическую цель — ослабление влияния ХАМАС.

Напомним, что армия обороны Израиля по ошибке идентифицировала трех захваченных ХАМАС израильских заложников как угрозу. В результате они были ликвидированы военными.

 

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