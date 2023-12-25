Израиль передумал убивать лидеров ХАМАСа — что известно
Израиль рассматривает перспективу предоставления иммунитета вместо уничтожения лидеров ХАМАС в Газе — Яхья Синвара и Мухаммада Дейфа. Власти Израиля обдумывают возможность их депортации в Катар или другую страну.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Израиль передумал убивать лидеров ХАМАСа
Общественная телекомпания КАН со ссылкой на анонимные источники указывает, что такое решение является частью плана, целью которого является освобождение заложников, удерживаемых в Газе, и завершение борьбы с террористической группировкой.
О возможности такого соглашения стало известно после того, как израильские чиновники подтвердили в воскресенье, что Египет предложил новый план перемирия для прекращения конфликта с ХАМАС и освобождения дополнительных израильских заложников в Газе.
Некоторые источники указали, что Иерусалим не полностью отвергает эту инициативу, и она может стать основой для дальнейших переговоров.
Также сообщается, что израильские органы безопасности и политическое руководство рассматривают возможность изгнания лидеров ХАМАС вместо их уничтожения. Несмотря на отсутствие конкретных предложений, любое такое решение не должно подрывать стратегическую цель — ослабление влияния ХАМАС.
Напомним, что армия обороны Израиля по ошибке идентифицировала трех захваченных ХАМАС израильских заложников как угрозу. В результате они были ликвидированы военными.
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