Израиль передумал убивать лидеров ХАМАСа — что известно

Лидер ХАМАСа Яхья Синвар. Фото: Global Look Press

Израиль рассматривает перспективу предоставления иммунитета вместо уничтожения лидеров ХАМАС в Газе — Яхья Синвара и Мухаммада Дейфа. Власти Израиля обдумывают возможность их депортации в Катар или другую страну.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Общественная телекомпания КАН со ссылкой на анонимные источники указывает, что такое решение является частью плана, целью которого является освобождение заложников, удерживаемых в Газе, и завершение борьбы с террористической группировкой.

О возможности такого соглашения стало известно после того, как израильские чиновники подтвердили в воскресенье, что Египет предложил новый план перемирия для прекращения конфликта с ХАМАС и освобождения дополнительных израильских заложников в Газе.

Некоторые источники указали, что Иерусалим не полностью отвергает эту инициативу, и она может стать основой для дальнейших переговоров.

Также сообщается, что израильские органы безопасности и политическое руководство рассматривают возможность изгнания лидеров ХАМАС вместо их уничтожения. Несмотря на отсутствие конкретных предложений, любое такое решение не должно подрывать стратегическую цель — ослабление влияния ХАМАС.

Напомним, что армия обороны Израиля по ошибке идентифицировала трех захваченных ХАМАС израильских заложников как угрозу. В результате они были ликвидированы военными.