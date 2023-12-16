Армія оборони Ізраїлю помилково вбила трьох захоплених ХАМАС заручників

Ізраїльські військові у секторі Гази. Фото: Reuters

Армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох захоплених ХАМАС ізраїльських заручників як загрозу. В результаті вони були ліквідовані військовими.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

Читайте також:

Де загинули заручники

Він підкреслив, що ЦАХАЛ несе повну відповідальність за "трагічний інцидент", який стався вранці 15 грудня "в районі, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включаючи терористів-смертників".

Вбиті ізраїльськими військовими заручники. Фото: The Times of Israel

Що відомо про загиблих

Серед убитих заручників були: Йотам Хаїм, якого ХАМАС викрав із кібуцу Кфар-Аза, Самар Фуад Талалка, викрадений з Нір-Аму, та Алон Шамріз із Кфар-Ази. Їм було від 22 до 28 років.

На запитання про те, як заручникам вдалося втекти з полону бойовиків, Даніель Хагарі відповів, що за версією ЦАХАЛ , заручників могли покинути бойовики ХАМАС при наближенні ізраїльських військових.

Раніше ми повідомляли, що Армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і ізраїльських військових.

Нагадуємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю танкових снарядів. Це відбулося в обхід розгляду Конгресом.