Армія оборони Ізраїлю помилково вбила трьох захоплених ХАМАС заручників
Армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох захоплених ХАМАС ізраїльських заручників як загрозу. В результаті вони були ліквідовані військовими.
Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.
Де загинули заручники
Він підкреслив, що ЦАХАЛ несе повну відповідальність за "трагічний інцидент", який стався вранці 15 грудня "в районі, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включаючи терористів-смертників".
Що відомо про загиблих
Серед убитих заручників були: Йотам Хаїм, якого ХАМАС викрав із кібуцу Кфар-Аза, Самар Фуад Талалка, викрадений з Нір-Аму, та Алон Шамріз із Кфар-Ази. Їм було від 22 до 28 років.
На запитання про те, як заручникам вдалося втекти з полону бойовиків, Даніель Хагарі відповів, що за версією ЦАХАЛ , заручників могли покинути бойовики ХАМАС при наближенні ізраїльських військових.
Раніше ми повідомляли, що Армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і ізраїльських військових.
Нагадуємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю танкових снарядів. Це відбулося в обхід розгляду Конгресом.
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