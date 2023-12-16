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Армия обороны Израиля ошибочно убила трех захваченных заложников ХАМАС

16 декабря 2023 12:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Армия обороны Израиля ошибочно убила трех захваченных заложников ХАМАС
Израильские военные в секторе Газа. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Армия обороны Израиля по ошибке идентифицировала трех захваченных ХАМАС израильских заложников как угрозу. В результате они были ликвидированы военными.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

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Где погибли заложники

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ несет полную ответственность за "трагический инцидент", произошедший утром 15 декабря "в районе, где солдаты столкнулись со многими террористами, включая террористов-смертников".

заложники
Убитые израильскими военными заложники. Фото: The Times of Israel

Что известно о погибших

Среди убитых заложников были Йотам Хаим, которого ХАМАС похитил из кибуца Кфар-Аза, Самар Фуад Талалка, похищенный из Нир-Аму, и Алон Шамриз из Кфар-Азы. Им было от 22 до 28 лет.

На вопрос о том, как заложникам удалось скрыться из плена боевиков, Даниэль Хагари ответил, что по версии ЦАХАЛ заложников могли покинуть боевики ХАМАС при приближении израильских военных.

Ранее мы сообщали, что Армия обороны Израиля заявила в субботу, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных.

Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена воспользовалась чрезвычайным полномочием, чтобы разрешить продажу Израиля танковых снарядов. Это произошло в обход рассмотрения Конгрессом.

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