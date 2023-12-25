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Ізраїль передумав вбивати лідерів ХАМАСу — що відомо

25 грудня 2023 15:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ізраїль передумав вбивати лідерів ХАМАСу — що відомо
Лідер ХАМАСу Яхья Сінвар. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ізраїль розглядає перспективу надання імунітету замість знищення лідерів ХАМАС у Газі — Яхья Сінвара та Мухаммада Дейфа. Влада Ізраїлю обмірковує можливість їхньої депортації до Катару чи іншої країни.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Ізраїль передумав вбивати лідерів ХАМАСу

Громадська телекомпанія КАН із посиланням на анонімні джерела вказує, що таке рішення є частиною плану, метою якого є звільнення заручників, які утримуються в Газі, та завершення боротьби з терористичною групою.

Про можливість такої угоди стало відомо після того, як ізраїльські чиновники підтвердили в неділю, що Єгипет запропонував новий план перемир'я для припинення конфлікту з ХАМАСом та звільнення додаткових ізраїльських заручників у Газі.

Деякі джерела вказали, що Єрусалим не повністю відкидає цю ініціативу і вона може стати основою для подальших переговорів.

Також повідомляється, що ізраїльські органи безпеки та політичне керівництво розглядають можливість вигнання лідерів ХАМАС замість їх знищення. Попри відсутність конкретних пропозицій, будь-яке рішення не маэ підривати стратегічну мету — послаблення впливу ХАМАС.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох захоплених ХАМАС ізраїльських заручників як загрозу. В результаті вони були ліквідовані військовими.

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