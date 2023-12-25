Ізраїль передумав вбивати лідерів ХАМАСу — що відомо
Ізраїль розглядає перспективу надання імунітету замість знищення лідерів ХАМАС у Газі — Яхья Сінвара та Мухаммада Дейфа. Влада Ізраїлю обмірковує можливість їхньої депортації до Катару чи іншої країни.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Ізраїль передумав вбивати лідерів ХАМАСу
Громадська телекомпанія КАН із посиланням на анонімні джерела вказує, що таке рішення є частиною плану, метою якого є звільнення заручників, які утримуються в Газі, та завершення боротьби з терористичною групою.
Про можливість такої угоди стало відомо після того, як ізраїльські чиновники підтвердили в неділю, що Єгипет запропонував новий план перемир'я для припинення конфлікту з ХАМАСом та звільнення додаткових ізраїльських заручників у Газі.
Деякі джерела вказали, що Єрусалим не повністю відкидає цю ініціативу і вона може стати основою для подальших переговорів.
Також повідомляється, що ізраїльські органи безпеки та політичне керівництво розглядають можливість вигнання лідерів ХАМАС замість їх знищення. Попри відсутність конкретних пропозицій, будь-яке рішення не маэ підривати стратегічну мету — послаблення впливу ХАМАС.
Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох захоплених ХАМАС ізраїльських заручників як загрозу. В результаті вони були ліквідовані військовими.
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