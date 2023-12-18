Стало известно, при каких условиях Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие

Атака на объекты в секторе Газа. Фото: EPA

Израиль и ХАМАС готовы к возобновлению прекращения огня и освобождению заложников. Впрочем, есть разногласия по поводу того, как это будет реализовано. Террористы ХАМАС выдвинули новые требования.

Об этом пишет Reuters.

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Как передает издание, Египет и Катар, ранее договорившиеся о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении предоставления помощи и открытии контрольно-пропускного пункта Керем Шалом до начала переговоров.

По словам израильского чиновника, надежды на мир возникли в субботу, когда глава израильской разведки разговаривал с премьер-министром Катара.

Между тем, в ХАМАСе настаивают на составлении списка заложников, которых необходимо освободить одностороннем порядке. Одно из условий — израильские войска должны отступить за заранее определенные линии. Кроме того, полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников.

"Для меня важно четко объяснить, что армия обороны Израиля полна решимости завершить задачу демонтажа ХАМАС", — заявил спикер израильских военных контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции в воскресенье.

Он добавил, что группировка готова к любым усилиям, направленным на прекращение израильской агрессии.

"Это основа для любой дискуссии" , — сказал официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

Ранее мы сообщали, что армия обороны Израиля по ошибке идентифицировала трех захваченных ХАМАС израильских заложников как угрозу. В результате они были ликвидированы военными.