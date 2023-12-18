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Стало відомо, за яких умов Ізраїль та ХАМАС готові відновити перемир'я

18 грудня 2023 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Стало відомо, за яких умов Ізраїль та ХАМАС готові відновити перемир'я
Атака на об'єкти в секторі Гази. Фото: EPA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Ізраїль та ХАМАС готові до відновлення припинення вогню та звільнення заручників. Утім, є розбіжності щодо того, як це буде реалізовано. Терористи ХАМАСу висунули нові вимоги

Про це пише Reuters.

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Як передає видання, Єгипет і Катар, які раніше домовилися про тижневе припинення вогню та звільнення заручників, наполягали на прискоренні надання допомоги та відкритті контрольно-пропускного пункту Керем Шалом до початку будь-яких переговорів.

За словами ізраїльського чиновника, надії на мир виникли в суботу, коли очільник ізраїльської розвідки розмовляв з прем'єр-міністром Катару.

Тим часом у ХАМАСі наполягають на складанні списку заручників, яких необхідно звільнити  односторонньому порядку. Одна з умов — ізраїльські війська повинні відступити за заздалегідь визначені лінії. Крім того, повне припинення вогню є необхідною умовою для звільнення заручників.

"Для мене важливо чітко пояснити, що армія оборони Ізраїлю сповнена рішучості завершити завдання демонтажу ХАМАС", — заявив речник ізраїльських військових контр-адмірал Даніель Хагарі на пресконференції в неділю.

Він додав, що угруповання готове до будь-яких зусиль спрямованих на припинення ізраїльської агресії.

"Це підґрунтя для будь-якої дискусії", – сказав офіційний представник ХАМАС Самі Абу Зухрі.

Раніше ми повідомляли, що армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох захоплених ХАМАС ізраїльських заручників як загрозу. В результаті вони були ліквідовані військовими.

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