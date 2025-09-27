Видео
Главная Новости дня Израиль предоставил Украине вооружение — Зеленский раскрыл детали

Израиль предоставил Украине вооружение — Зеленский раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 16:16
Израиль передал Украине Patriot
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Израильский Patriot уже месяц работает в Украине. Еще две системы вскоре получат ВСУ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Читайте также:

Когда Украина получит дополнительные Patriot от Израиля

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц... Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью", — заявил он.

Других подробностей относительно израильского вооружения глава государства не предоставил.

Напомним, ранее сообщалось, сколько систем Patriot необходимо Украине для того, чтобы защитить газовые объекты.

Также Израиль отреагировал на обстрелы Украины.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
