Израиль передал Украине Patriot

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Израильский Patriot уже месяц работает в Украине. Еще две системы вскоре получат ВСУ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Когда Украина получит дополнительные Patriot от Израиля

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц... Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью", — заявил он.

Других подробностей относительно израильского вооружения глава государства не предоставил.

Напомним, ранее сообщалось, сколько систем Patriot необходимо Украине для того, чтобы защитить газовые объекты.

Также Израиль отреагировал на обстрелы Украины.