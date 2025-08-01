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Главная Новости дня В МИД Израиля отреагировали на удары России по Киеву

В МИД Израиля отреагировали на удары России по Киеву

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:29
Министр иностранных дел Израиля осудил ракетные удары РФ по Киеву
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Фото: Reuters

В ночь на четверг, 1 августа, российские войска нанесли удар по Киеву. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко осудил российские обстрелы столицы Украины, которые повлекли многочисленные жертвы среди мирного населения.

Об этом он написал в соцсети Х.

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Пост Гидеона Саара. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Израиля осудил ракетные удары РФ по Киеву

"Я осуждаю российские удары по жилым районам Киева, которые привели к огромным и трагическим человеческим жертвам", — написал Саар.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Он также сообщил, что общался с секретарем посла Израиля в Украине, чей дом пострадал в результате атаки.

Саар отметил необходимость достижения длительного мира, который бы обеспечил безопасность для Украины.

Напомним, что Новини.LIVE показали, как Соломенский район Киева оправляется от атаки РФ.

В столице 1 августа объявлено Днем траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 31 июля.

Киев Израиль обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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