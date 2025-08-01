У МЗС Ізраїлю відреагували на удари Росії по Києву
У ніч на четвер, 1 серпня, російські війська завдали удару по Києву. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар різко засудив російські обстріли столиці України, які спричинили численні жертви серед мирного населення.
Про це він написав у соцмережі Х.
Міністр закордонних справ Ізраїлю засудив ракетні удари РФ по Києву
"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних людських жертв", — написав Саар.
Він висловив співчуття родинам загиблих та побажавши якнайшвидшого одужання всім пораненим.
Він також повідомив, що спілкувався із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав внаслідок атаки.
Саар наголосив на необхідності досягнення тривалого миру, який би забезпечив безпеку для України.
Нагадаємо, що Новини.LIVE показали, як Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ.
У столиці 1 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч проти 31 липня.
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