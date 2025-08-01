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Головна Новини дня У МЗС Ізраїлю відреагували на удари Росії по Києву

У МЗС Ізраїлю відреагували на удари Росії по Києву

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 18:29
Міністр закордонних справ Ізраїлю засудив ракетні удари РФ по Києву
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Фото: Reuters

У ніч на четвер, 1 серпня, російські війська завдали удару по Києву. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар різко засудив російські обстріли столиці України, які спричинили численні жертви серед мирного населення.

Про це він написав у соцмережі Х.

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Пост Гідеона Саара. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ Ізраїлю засудив ракетні удари РФ по Києву 

"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних людських жертв", — написав Саар.

Він висловив співчуття родинам загиблих та побажавши якнайшвидшого одужання всім пораненим.

Він також повідомив, що спілкувався із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав внаслідок атаки.

Саар наголосив на необхідності досягнення тривалого миру, який би забезпечив безпеку для України.

Нагадаємо, що Новини.LIVE показали, як Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ.

У столиці 1 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч проти 31 липня.

Київ Ізраїль обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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