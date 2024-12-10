Ситуация в Сирии — Израиль атаковал крупнейшие авиабазы страны

Израиль атаковал крупнейшие авиабазы в Сирии — видео
Израильская авиация совершила масштабные атаки на военные объекты в Сирии, нанеся удары по трем основным авиабазам, складам оружия и объектам военно-морских сил в порту Латакии.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на собственные источники.
Удары по сирийским авиабазам
По данным источников СМИ, израильские самолеты разбомбили по меньшей мере три основных авиабазы сирийской армии, на которых были размещены десятки вертолетов и реактивных самолетов.
Под удары попали авиабазы Камышлы на северо-востоке Сирии, базы Шиншар в сельской местности Хомс и аэропорт Акрба к юго-западу от столицы Дамаска.
גורם ביטחוני לגלצ: "אחד ממבצעי התקיפה הגדולים בתולדות חיל האווי מטרות צבאות הותקפו בסוריה - ביניהם בסיסים של צבא אסד, עשרות מטו עשרות מערכות טילי קרקע-אוויר, אתרי ייצור ומחסני אמל"ח וטילי קרל pic.twitter.com/IWKxGvaSk3— גלצ (@GLZRadio) December 9, 2024
Израиль также обстрелял объект противовоздушной обороны возле портового города Латакия и повредил корабли ВМС Сирии.
Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что ее действия направлены на предотвращение попадания иранского оружия в ливанскую группировку "Хезболла", которая представляет угрозу безопасности Израиля.
Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада. Тысячи граждан стали возвращаться в Сирию.
Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказал свое мнение по поводу падения режима Асада в Сирии, подчеркнув, что подобная ситуация может произойти и в России.
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