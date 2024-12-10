Ситуация в Сирии — Израиль атаковал крупнейшие авиабазы страны

Уничтоженная техника на авиабазе. Иллюстративное фото: Bakr ALKASEM

Израильская авиация совершила масштабные атаки на военные объекты в Сирии, нанеся удары по трем основным авиабазам, складам оружия и объектам военно-морских сил в порту Латакии.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на собственные источники.

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Удары по сирийским авиабазам

По данным источников СМИ, израильские самолеты разбомбили по меньшей мере три основных авиабазы сирийской армии, на которых были размещены десятки вертолетов и реактивных самолетов.

Под удары попали авиабазы Камышлы на северо-востоке Сирии, базы Шиншар в сельской местности Хомс и аэропорт Акрба к юго-западу от столицы Дамаска.

גורם ביטחוני לגלצ: "אחד ממבצעי התקיפה הגדולים בתולדות חיל האווי מטרות צבאות הותקפו בסוריה - ביניהם בסיסים של צבא אסד, עשרות מטו עשרות מערכות טילי קרקע-אוויר, אתרי ייצור ומחסני אמל"ח וטילי קרל pic.twitter.com/IWKxGvaSk3 — גלצ (@GLZRadio) December 9, 2024

Израиль также обстрелял объект противовоздушной обороны возле портового города Латакия и повредил корабли ВМС Сирии.

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что ее действия направлены на предотвращение попадания иранского оружия в ливанскую группировку "Хезболла", которая представляет угрозу безопасности Израиля.

Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада. Тысячи граждан стали возвращаться в Сирию.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказал свое мнение по поводу падения режима Асада в Сирии, подчеркнув, что подобная ситуация может произойти и в России.