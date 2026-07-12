Изменения в Кабмине: Свириденко может стать послом в США

Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Карина Приходько Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему премьер-министру новое направление работы. Она может стать послом в США.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Юлия Свириденко получит новую должность

Железняк рассказал, что Свириденко остается в команде, но может стать послом в США. Также он развеял слухи о том, что в Кабмине произошел скандал.

"Свириденко остается в команде. Но станет послом в США. Все слухи о том, что там кто-то поссорился, — это слухи. Вчера, вроде бы, окончательно решили, сегодня запустили процесс", — сказал нардеп.

По его словам, главный кандидат на пост премьера — Сергей Корецкий. Он — предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли, действующий генеральный директор группы "Нафтогаз". Народный депутат отметил, что сейчас этот вопрос решен на 95%.

В то же время Ярослав Железняк добавил, что в рамках этой "перезагрузки" ожидается много кадровых изменений. Он отметил, что новые назначения возможны и за пределами Кабмина. По словам депутата, сменят многих министров.

Скриншот поста Ярослава Железняка

Как писали Новини.LIVE, 30 июня Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. Это возможно из-за того, что некоторые громады отстают в подготовке к отопительному сезону.

В то же время в мае Кабмин уволил двух заместителей министра обороны. Речь идет об Иване Гаврилюке и Евгении Мойсюке.