Украина получает от США 20 миллиардов долларов ссуды

Министерство финансов США. Фото: epravda.com.ua

Минфин Соединенных Штатов Америки выделяет Украине 20 миллиардов долларов кредита. Для этого используют средства из замороженных российских активов. Это часть инициативы стран G7, которая предполагает выделение 50 миллиардов долларов в целом.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, опубликованном во вторник, 10 декабря.

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Как отметили в Министерстве финансов, США объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы G7. В целом Украина должна получить 50 миллиардов долларов.

"Эти средства, уплаченные за счет неожиданных поступлений, полученных от собственных замороженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку, когда она защищает свою страну от неспровоцированной агрессивной войны", — сказала министр финансов Джанет Йеллен.

В заявлении Минфина США говорится, что Соединенные Штаты выполнили свое октябрьское обязательство предоставить Украине 20 миллиардов долларов в рамках инициативы. Средства перечислили в Фонд содействия ресурсам Всемирного банка. В дальнейшем они станут доступны Украине.

"Постоянная поддержка Украины перед лицом российской агрессии демонстрирует решимость Соединенных Штатов и наших партнеров оградить демократию от воинственных авторитарных режимов, защитить глобальную экономику и укрепить нашу коллективную безопасность. Поддержка Украины также жизненно важна для национальных интересов Соединенных Штатов. Если позволить Украине дальнейшей агрессии со стороны Путина и поставит под угрозу безопасность наших союзников по НАТО в Европе, которую мы обязаны защищать по договору", — говорится в заявлении.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасности помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов. Поставят не только оружие.

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди переданного вооружения есть танки Leopard 1, а также системы противовоздушной обороны.