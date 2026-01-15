Светлана Гринчук обратится в ВСК — считает, что нарушили ее права и достоинство

Светлана Гринчук. Фото: Svitlana Grynchuk/Facebook

Информация из личной жизни Светланы Гринчук стала достоянием общественности. Никакой привязки к государственным делам такое разглашение не имеет. Чиновница считает это нарушением своего достоинства и будет обращаться в ВСК.

Об этом сама экс-министр энергетики сообщила во время заседания ВСК в четверг, 15 января.

Чем недовольна экс-министр энергетики

По словам Гринчук, ее права грубо нарушили. Разглашение частной информации повлияло на личную жизнь экс-министра и серьезно ударило по ее репутации. Именно это стало одной из причин, по которым Гринчук решила уйти с должности.

Чиновница отметила, что будет просить, чтобы ВСК рассмотрела этот случай как один из вопиющих фактов нарушения прав человека.

Напомним, Светлана Гринчук заявила, что энергообъекты в Украине находятся под защитой. По ее словам, информация об этом есть в специальном отчете.

Также мы сообщали, что в ноябре прошлого года Светлана Гринчук подала в отставку. Чиновница заявила, что не имеет отношения к коррупции в Энергоатоме и не нарушала никаких законов.