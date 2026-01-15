Светлана Гринчук обратится в ВСК — считает, что нарушили ее права и достоинство

Из-за нарушения достоинства — Гринчук планирует обратиться в ВСК
Информация из личной жизни Светланы Гринчук стала достоянием общественности. Никакой привязки к государственным делам такое разглашение не имеет. Чиновница считает это нарушением своего достоинства и будет обращаться в ВСК.
Об этом сама экс-министр энергетики сообщила во время заседания ВСК в четверг, 15 января.
Чем недовольна экс-министр энергетики
По словам Гринчук, ее права грубо нарушили. Разглашение частной информации повлияло на личную жизнь экс-министра и серьезно ударило по ее репутации. Именно это стало одной из причин, по которым Гринчук решила уйти с должности.
Чиновница отметила, что будет просить, чтобы ВСК рассмотрела этот случай как один из вопиющих фактов нарушения прав человека.
Напомним, Светлана Гринчук заявила, что энергообъекты в Украине находятся под защитой. По ее словам, информация об этом есть в специальном отчете.
Также мы сообщали, что в ноябре прошлого года Светлана Гринчук подала в отставку. Чиновница заявила, что не имеет отношения к коррупции в Энергоатоме и не нарушала никаких законов.
