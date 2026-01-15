Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из-за нарушения достоинства — Гринчук планирует обратиться в ВСК

Из-за нарушения достоинства — Гринчук планирует обратиться в ВСК

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 23:39
Светлана Гринчук обратится в ВСК — считает, что нарушили ее права и достоинство
Светлана Гринчук. Фото: Svitlana Grynchuk/Facebook

Информация из личной жизни Светланы Гринчук стала достоянием общественности. Никакой привязки к государственным делам такое разглашение не имеет. Чиновница считает это нарушением своего достоинства и будет обращаться в ВСК.

Об этом сама экс-министр энергетики сообщила во время заседания ВСК в четверг, 15 января.

Реклама
Читайте также:

Чем недовольна экс-министр энергетики

По словам Гринчук, ее права грубо нарушили. Разглашение частной информации повлияло на личную жизнь экс-министра и серьезно ударило по ее репутации. Именно это стало одной из причин, по которым Гринчук решила уйти с должности.

Чиновница отметила, что будет просить, чтобы ВСК рассмотрела этот случай как один из вопиющих фактов нарушения прав человека.

Напомним, Светлана Гринчук заявила, что энергообъекты в Украине находятся под защитой. По ее словам, информация об этом есть в специальном отчете.

Также мы сообщали, что в ноябре прошлого года Светлана Гринчук подала в отставку. Чиновница заявила, что не имеет отношения к коррупции в Энергоатоме и не нарушала никаких законов.

Минэнерго чиновники политики правонарушение Светлана Гринчук
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации