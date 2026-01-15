Відео
Головна Новини дня Через порушення гідності — Гринчук планує звернутися до ТСК

Через порушення гідності — Гринчук планує звернутися до ТСК

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 23:39
Світлана Гринчук звернеться до ТСК — вважає, що порушили її права та гідність
Світлана Гринчук. Фото: Svitlana Grynchuk/Facebook

Інформація з особистого життя Світлани Гринчук стала надбанням громадськості. Жодної прив'язки до державних справ таке розголошення не має. Посадовиця вважає це порушення своєї гідності та звертатиметься до ТСК.

Про це сама ексміністерка енергетики повідомила під час засідання ТСК у четвер, 15 січня.

Чим незадоволена ексміністерка енергетики 

За словами Гринчук, її права грубо порушили. Розголошення приватної інформації вплинуло на особисте життя ексміністерки та серйозно вдарило по її репутації. Саме це стало однією із причин, через які Гринчук вирішила піти з посади.

Посадовиця наголосила, що проситиме, щоб ТСК розглянула цей випадок як один із кричущих фактів порушення прав людини.

Нагадаємо, Світлана Гринчук заявила, що енергооб'єкти в Україні перебувають під захистом. За її словами, інформація про це є.у спеціальному звіті.

Також ми повідомляли, що в листопаді минулого року Світлана Гринчук подала у відставку. Посадовиця заявила, що не має відношення до корупції в Енергоатомі та не порушувала жодних законів.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
