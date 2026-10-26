Электрики проводят ремонтные работы. Фото: УНИАН

Российские войска в очередной раз обстреляли территорию Украины. В результате 26 октября, в понедельник, в шести областях были зафиксированы отключения электроэнергии. Для стабилизации ситуации в отдельных регионах вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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В каких областях пропало электричество из-за российских атак

В течение 25 октября Россия продолжила атаковать энергетику Украины, в результате чего к утру 26 октября были зафиксированы отключения в шести регионах, среди них: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Черниговская, Харьковская и Сумская области.

В "Укрэнерго" отмечают, что специалисты проводят ремонтные работы там, где это возможно, и делают всё, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

"Чтобы избежать перегрузки оборудования, повреждённого предыдущими российскими обстрелами, в некоторых областях сегодня до конца суток будут вынужденно применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2,5 очередей) для всех категорий потребителей", — написали в "Укрэнерго".

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Они призвали в этот период экономно расходовать электроэнергию. График отключений можно узнать на официальных страницах "Укрэнерго".

Сообщается, что в настоящее время потребление электроэнергии сократилось, оно стало на 5,8% ниже, чем в то же время предыдущего рабочего дня. При этом суточный максимум потребления был зафиксирован вечером 25 октября. В компании отмечают, что это связано со снижением температуры воздуха, ведь в это время жители используют обогреватели.

"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00", — написали в "Укрэнерго".

Мы писали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в настоящее время у государства есть возможности для производства электроэнергии, однако главной проблемой остается ее передача потребителям. Россия повредила энергетические подстанции Украины, которые в настоящее время не имеют достаточной защиты от последующих атак.

Новини.LIVE сообщали, что эксперт Юрий Корольчук спрогнозировал ситуацию со светом зимой 2026–2027 годов. По его мнению, жители Украины могут столкнуться с отключениями электроэнергии по 12 часов в сутки, а в худших случаях они могут достигать более 20 часов.