Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: УНІАН

Російські війська вкотре обстріляли територію України. Внаслідок цього 26 жовтня, в понеділок, у шести областях зафіксували знеструмлення. Для стабілізації ситуації в окремих регіонах запроваджують погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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У яких областях зникло світло через російські атаки

Упродовж 25 жовтня Росія продовжила атакувати енергетику України, внаслідок цього, на ранок 26 жовтня зафіксовано відключення в шести регіонах, серед них: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська і Сумська області.

В "Укренерго" зазначають, що фахівці виконують ремонтні роботи, там де це можливо, та роблять все, щоб якнайшвидше надати світло споживачам.

"Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання — у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів", — написали в "Укренерго".

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Вони закликали в цей період споживати електроенергію заощадливо. Графік відключень можна дізнатись на офіційних сторінках "Укренерго".

Повідомляється, що наразі споживання електроенергії зменшилося, воно стало на 5,8% нижчим, ніж в той самий час попереднього робочого дня. Водночас добовий максимум споживання був зафіксований увечері 25 жовтня. У компанії зазначають, що це зумовлено зниженням температури повітря, адже тоді жителі використовують обігрівачі.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", — написали в "Укренерго".

Ми писали, що нардеп Сергій Нагорняк заявив, що наразі держава має можливості для виробництва електроенергії, водночас головною проблемою залишається її передача споживачам. Росія пошкодила енергетичні підстанції України, які наразі не мають достатнього захисту від наступних атак.

Новини.LIVE інформували, що експерт Юрій Корольчук спрогнозував ситуацію зі світлом взимку 2026-2027. На його думку, мешканці України можуть стикнутись з відключеннями електроенергії по 12 годин на добу, а в найгірших випадках вони можуть сягати понад 20 годин.