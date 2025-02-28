Журналист российского издания ТАСС незаконно попал на брифинг Зеленского и Трампа — что с ним сделали

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Фото: скриншот

В Белом доме во время брифинга президентов США и Украины произошел инцидент с российским журналистом. Он незаконно попал на мероприятие для прессы.

Об этом сообщил корреспондент The Independent Эндрю Фейнберг в соцсети Х в пятницу, 28 февраля.

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По словам Фейнберга, корреспондента государственного российского агентства ТАСС не было в утвержденном списке СМИ, однако он все же смог попасть в Овальный кабинет.

"Как только сотрудники пресс-службы узнали, что он находится в Овальном кабинете, его вывели", — говорится в сообщении.

Сообщение Фейнберга в Х

Напомним, во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме между президентами возникла перепалка. Также глава Белого дома упрекнул украинского лидера за предоставленное оружие и технику.