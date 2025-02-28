Журналіст російського видання ТАСС незаконно потрапив на брифінг Зеленського і Трампа — що з ним зробили

Із брифінгу Трампа та Зеленського вигнали журналіста з РФ
У Білому домі під час брифінгу президентів США та України стався інцидент із російським журналістом. Він незаконно потрапив на захід для преси.
Про це повідомив кореспондент The Independent Ендрю Фейнберг у соцмережі Х в п'ятницю, 28 лютого.
Російського журналіста вигнали із брифінгу
За словами Фейнберга, кореспондента державного російського агентства ТАСС не було у затвердженому списку ЗМІ, проте він все ж зміг потрапити до Овального кабінету.
"Як тільки співробітники прес-служби дізналися, що він знаходиться в Овальному кабінеті, його вивели", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі між президентами виникла суперечка. Також глава Білого дому дорікнув українському лідеру за надану зброю та техніку.
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