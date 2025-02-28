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Із брифінгу Трампа та Зеленського вигнали журналіста з РФ

28 лютого 2025 20:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Журналіст російського видання ТАСС незаконно потрапив на брифінг Зеленського і Трампа — що з ним зробили
Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Білому домі під час брифінгу президентів США та України стався інцидент із російським журналістом. Він незаконно потрапив на захід для преси.

Про це повідомив кореспондент The Independent Ендрю Фейнберг у соцмережі Х в п'ятницю, 28 лютого.

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За словами Фейнберга, кореспондента державного російського агентства ТАСС не було у затвердженому списку ЗМІ, проте він все ж зміг потрапити до Овального кабінету.

"Як тільки співробітники прес-служби дізналися, що він знаходиться в Овальному кабінеті, його вивели", — йдеться у повідомленні.

Журналіст ТАСС потрапив на брифінг Зеленського і Трампа
Повідомлення Фейнберга у Х

Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі між президентами виникла суперечка. Також глава Білого дому дорікнув українському лідеру за надану зброю та техніку.

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