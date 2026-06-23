Южная Корея примет всех военнопленных из КНДР, находящихся в Украине

Один из пленных северокорейских военнослужащих. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Южная Корея заявила о готовности принять всех граждан КНДР, которые воевали на стороне России и были взяты в плен Силами обороны Украины. Однако это возможно в том случае, если они самостоятельно примут решение о переезде в страну.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел в Сеуле.

Южная Корея готова принять всех пленных из КНДР

В ведомстве подчеркнули, что Сеул выступает против любого принудительного возвращения таких военнопленных в Россию или Северную Корею, если это противоречит их воле.

Также сообщается, что переговоры между министрами иностранных дел Украины и Южной Кореи состоятся 30 июня в Сеуле.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Первые сообщения о переброске северокорейских военных в Россию появились в октябре 2024 года. Уже в апреле 2025 года Пхеньян официально подтвердил отправку своих войск для поддержки РФ.

По данным украинской разведки, Северная Корея направила на помощь Кремлю экспедиционный корпус численностью от 14 000 до 15 000 военнослужащих. Среди них — бойцы Сил специальных операций (элитные подразделения КНДР), а также как минимум три генерала, включая близкого соратника Ким Чен Ына.

Основная часть войск КНДР была развернута в Курской области РФ. Они принимали непосредственное участие в боях против ВСУ. По оценкам разведок стран-союзниц, в ходе боевых действий уже уничтожено или ранено около 6 000 северокорейских солдат.

Как писали Новини.LIVE, Нидерланды создали условный лагерь для пленных россиян. Модульный городок развернули на полигоне из-за возможного прямого столкновения с российской армией в будущем.

Также мы сообщали, что последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 5 июня. Тогда из российского плена домой вернулись 185 защитников.