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Юсов объяснил, как языковой барьер влияет на бойцов КНДР

28 декабря 2024 22:44
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Андрей Юсов объяснил, как языковой барьер влияет на бойцов КНДР
Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что коммуникация и языковой барьер остаются значительными проблемами для северокорейских военных. Также им не хватает понимания ведения современной войны.

Об этом Юсов сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Юсов отметил, что северокорейские бойцы проходили обучение, в том числе на полигонах в РФ, однако им до сих пор не хватает понимания современных методов ведения войны.

"Подготовка военных Северной Кореи базируется на советской тактике из-за отсутствия боевого опыта со времен Корейской войны. Они сталкиваются с новыми вызовами, в частности, в освоении беспилотных систем, требующих обучения операторов и адаптации к действиям украинских сил", — пояснил Юсов.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ привлекла к войне против Украины уже 12 тысяч северокорейских военных.

Также президент сообщил, что украинским военным удалось взять в плен нескольких солдат из Северной Кореи. Однако из-за тяжелых ранений их жизнь спасти не удалось. Глава государства подчеркнул, что это является очередным свидетельством жестокости и безжалостности врага.

война КНДР военные война в Украине ГУР

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