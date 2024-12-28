Андрей Юсов объяснил, как языковой барьер влияет на бойцов КНДР

Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что коммуникация и языковой барьер остаются значительными проблемами для северокорейских военных. Также им не хватает понимания ведения современной войны.

Об этом Юсов сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Юсов отметил, что северокорейские бойцы проходили обучение, в том числе на полигонах в РФ, однако им до сих пор не хватает понимания современных методов ведения войны.

"Подготовка военных Северной Кореи базируется на советской тактике из-за отсутствия боевого опыта со времен Корейской войны. Они сталкиваются с новыми вызовами, в частности, в освоении беспилотных систем, требующих обучения операторов и адаптации к действиям украинских сил", — пояснил Юсов.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ привлекла к войне против Украины уже 12 тысяч северокорейских военных.

Также президент сообщил, что украинским военным удалось взять в плен нескольких солдат из Северной Кореи. Однако из-за тяжелых ранений их жизнь спасти не удалось. Глава государства подчеркнул, что это является очередным свидетельством жестокости и безжалостности врага.