Війська КНДР зазнають важких втрат в Україні

Президент України Володимир Зеленский. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії. Зокрема, жорстокі бої розгорнулися проти північнокорейських союзників держави-агресора.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 27 грудня.

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"Провів сьогодні Ставку. Була окрема доповідь Головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки — найбільш жорсткі, Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини — бої за участі північнокорейських військових", — повідомив президент.

Глава держави зазначив, що втрати серед північнокорейських вояків дуже великі, а росіяни зовсім не зацікавлені у збереженні їх життів.

"Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", — повідомив президент.

Зеленський додав, що вже були повідомлення, що кількох солдатів із Північної Кореї вдалося взяти у полон. Проте вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося врятувати. За словами глави держави, це один з проявів безжальності нашого ворога.

"Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Юрченко висловив думку, що військові Корейської народно-демократичної республіки, які прибули на війну проти України, могли сподіватися на кращі умови життя. Крім того, дехто з них міг очікувати на шанс втекти до Європи.

Раніше ми писали, що полонений військовий з КНДР помер. Отримані ним поранення були несумісні з життям.