Північнокорейський солдат помер після полону

Північнокорейська армія. Фото ілюстративне: AP News

Південнокорейська Національна розвідувальна служба повідомила у п'ятницю, 27 грудня, що поранений північнокорейський солдат, якого захопили в полон українські сили 26 грудня, помер через погіршення стану здоров’я. Його травми та поранення були несумісні з життям.

Про це повідомляє агентство Yonhap News.

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Полонений військовий з КНДР помер

"Ми підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер незадовго тому, коли (його) поранення загострилися", — заявили в Національній службі розвідки (NIS).

Полонений військовий з КНДР. Фото: соцмережі

Раніше, 26 грудня, фото ймовірного полоненого солдата з пораненнями поширилося в Telegram, але подальші деталі про стан і статус військового залишалися невідомими. Інформація про його затримання підтвердилася після перевірки південнокорейської розвідки.

Українські джерела стверджують, що солдата було захоплено під час бойових дій у прифронтовій зоні Курської області.

За даними південнокорейських офіційних осіб, Північна Корея вже відправила близько 11 000 військових до Росії для підтримки бойових дій. Зазначається також, що є ознаки підготовки до подальшого розгортання військових сил і техніки.

Нагадаємо, в Мінобороні заявили про великі втрати серед військ КНДР у Курській області.

А українці бійці Сил спеціальних операцій показали нотатку одного з північнокорейських військових, які розробили план, як ловити "на живця" дрони.