Северокорейский солдат умер после плена

Северокорейская армия. Фото иллюстративное: AP News

Южнокорейская Национальная разведывательная служба сообщила в пятницу, 27 декабря, что раненный северокорейский солдат, которого захватили в плен украинские силы 26 декабря, скончался из-за ухудшения состояния здоровья. Его травмы и ранения были несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает агентство Yonhap News.

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"Мы подтвердили из-за разведывательной организации дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер незадолго до того, когда (его) ранения обострились", — заявили в Национальной службе разведки (NIS).

Пленный военный из КНДР. Фото: соцсети

Ранее, 26 декабря, фото предполагаемого пленного солдата с ранениями распространилось в Telegram, но дальнейшие детали о состоянии и статусе военного оставались неизвестными. Информация о задержании подтвердилась после проверки южнокорейской разведки.

Украинские источники утверждают, что солдат был захвачен во время боевых действий в прифронтовой зоне Курской области.

По данным южнокорейских официальных лиц, Северная Корея уже отправила около 11 000 военных в Россию для поддержки боевых действий. Отмечается также, что есть признаки подготовки к дальнейшему развертыванию военных сил и техники.

Напомним, в Минобороне заявили о больших потерях среди войск КНДР в Курской области.

А украинцы бойцы Сил специальных операций показали заметку одного из северокорейских военных, разработавших план, как ловить "на живца" дроны.