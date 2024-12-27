Войска КНДР терпят тяжелые потери в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне продолжают наступательные действия. В частности, жестокие бои развернулись против северокорейских союзников государства-агрессора.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 27 декабря.

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"Провел сегодня Ставку. Был отдельный доклад Главкома Сырского по фронту. Донецкие направления — наиболее жесткие, Запорожье, Херсон, Харьковщина. Детали по Курщине — бои с участием северокорейских военных", — сообщил президент.

Глава государства отметил, что потери среди северокорейских воинов очень большие, а россияне отнюдь не заинтересованы в сохранении их жизней.

"Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", — сообщил президент.

Зеленский добавил, что уже были сообщения, что несколько солдат из Северной Кореи удалось взять в плен. Однако они были очень тяжело ранены, и их не удалось спасти. По словам главы государства, это одно из проявлений безжалостности нашего врага.

"Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности, Китай. Если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", — резюмировал Зеленский.

Напомним, народный депутат Александр Юрченко выразил мнение, что прибывшие на войну против Украины военные Корейской народно-демократической республики могли надеяться на лучшие условия жизни. Кроме того, некоторые из них могли ожидать шанса бежать в Европу.

Ранее мы писали, что пленный военный из КНДР умер. Полученные им ранения были несовместимы с жизнью.