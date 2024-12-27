Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР arrow

Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

27 декабря 2024 21:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Войска КНДР терпят тяжелые потери в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне продолжают наступательные действия. В частности, жестокие бои развернулись против северокорейских союзников государства-агрессора.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 27 декабря.

Читайте также:

Солдаты КНДР несут тяжелые потери

"Провел сегодня Ставку. Был отдельный доклад Главкома Сырского по фронту. Донецкие направления — наиболее жесткие, Запорожье, Херсон, Харьковщина. Детали по Курщине — бои с участием северокорейских военных", — сообщил президент.

Глава государства отметил, что потери среди северокорейских воинов очень большие, а россияне отнюдь не заинтересованы в сохранении их жизней.

"Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", — сообщил президент.

Зеленский добавил, что уже были сообщения, что несколько солдат из Северной Кореи удалось взять в плен. Однако они были очень тяжело ранены, и их не удалось спасти. По словам главы государства, это одно из проявлений безжалостности нашего врага.

"Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности, Китай. Если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", — резюмировал Зеленский.

Напомним, народный депутат Александр Юрченко выразил мнение, что прибывшие на войну против Украины военные Корейской народно-демократической республики могли надеяться на лучшие условия жизни. Кроме того, некоторые из них могли ожидать шанса бежать в Европу.

Ранее мы писали, что пленный военный из КНДР умер. Полученные им ранения были несовместимы с жизнью.

Владимир Зеленский КНДР пленные война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:04 Света не будет — ДТЭК сообщила о графиках на Киевщине завтра

Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

22:12 РФ использует западное оборудование для Орешника — FT

21:59 Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:57 Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

21:38 Известный футболист и партнеры по команде попали в страшное ДТП

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

21:18 РФ оснащает шахеды ИИ — посол ЕС объяснил опасность

21:05 Ученые объяснили, как вино может быть полезно для сердца

23:04 Света не будет — ДТЭК сообщила о графиках на Киевщине завтра

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

22:12 РФ использует западное оборудование для Орешника — FT

21:59 Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

21:57 Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:38 Известный футболист и партнеры по команде попали в страшное ДТП

21:18 РФ оснащает шахеды ИИ — посол ЕС объяснил опасность

21:05 Ученые объяснили, как вино может быть полезно для сердца

20:59 В Польше исчезнет клуб, где шесть украинцев, из них три сборника

20:53 Пропускал уроки — на Львовщине суд оштрафовал мать школьника

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке