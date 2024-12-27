Втрати КНДР у боях із ЗСУ – деталі від Білого дому

Північнокорейські солдати. Ілюстративне фото: KCNA

Більше тисячі північнокорейських військових загинули або отримали поранення лише протягом минулого тижня під час боїв у Курській області. Ця цифра значно перевищує ту, яку раніше повідомляли офіційні особи США.

Про це повідомив речник Білого Дому Джон Кірбі передає Reuters у п'ятницю, 27 грудня.

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"Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону", – наголосив Кірбі.

Також за словами Кірбі, президент Джо Байден, ймовірно, затвердить новий пакет безпекової допомоги для України вже найближчими днями.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ залучила до війни проти України вже 12 тисяч північнокорейських військових.

Також президент повідомив, що українським військовим вдалося взяти в полон кількох солдатів із Північної Кореї. Однак через важкі поранення їхні життя врятувати не вдалося. Глава держави підкреслив, що це є черговим свідченням жорстокості та безжальності ворога.